مواعيد مباريات اليوم.. مواجهة نارية للمغرب في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستأنف اليوم الثلاثاء، مواجهات دور الـ 16 بكأس أمم افريقيا المقامة بالكاميرون، حيث يواجه منتخب المغرب نظيره مالاوي، والفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار والمقرر لها مساء غدا الأربعاء.

وفي المباراة الثانية سيلعب منتخب السنغال مواجهة صعبة أمام كاب فيردي.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز مباريات الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

6:00 .. السنغال وكاب فيردي - القناة الناقلة (beIN SPORTS MAX HD2).

9:00.. المغرب ومالاوي - القناة الناقلة (beIN SPORTS MAX HD1).