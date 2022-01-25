كأس أمم إفريقيا.. السنغال في مواجهة الرأس الأخضر والمغرب يخشى مفاجأت مالاوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء مباريات هامة ومرتقبة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

وفيما يلي مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

السنغال ضد الرأس الأخضر

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً على ستاد "كويكونج" وتذاع عبر قناتيّ beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

وكان منتخب السنغال قد تأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط وبهدف وحيد.

وفاز منتخب السنغال، على زيمبابوي بهدف نظيف من ركلة جزاء ، قبل أن يتعادل سلبياً مع غينيا ومالاوي في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، لينال الصدارة برصيد 5 نقاط.

كما صعد منتخب كاب فيردي لثمن النهائى، ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث "ثوالث" في المجموعات الست بالدور الأول.

وتأهل كاب فيردي بـ 4 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى بالفوز 1-0 على إثيوبيا، ثم الخسارة بالنتيجة ذاتها أمام بوركينا فاسو، فيما فرضت التعادل 1-1 على الكاميرون.

المغرب ضد مالاوي

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أحمدو أهيدجو" وتذاع عبر قناتيّ beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية متصدراً مجموعته الثالثة، برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على غانا 1-0 ، وجزر القمر 2-0 والتعادل مع الجابون 2-2.

ويبحث المنتخب المغربي عن اللقب القاري الثاني، بعدما حصد لقب كأس أمم أفريقيا الوحيد فى تاريخه فى نسخة 1976.

على الجانب الآخر، صعد منتخب مالاوي لثمن النهائى في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد خسارته أمام غينيا 0-1، وفوزه على زيمبابوي 2-1، وتعادله مع السنغال سلبياً.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة المغرب ومالاوى الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار.