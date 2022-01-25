الامارات | الشركة المالكة لـ «فيسبوك» تصنع أسرع كمبيوتر في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المالكة لـ «فيسبوك» تصنع أسرع كمبيوتر في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت ميتا الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" إنها تصنع جهاز كمبيوتر خارقا سيكون الأسرع في العالم بنهاية العمل فيه في منتصف العام الجاري.

وأكدت الشركة في مدونة أن الكمبيوتر الخارق سيفيد الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذيا.

وقالت الشركة «لن يساعد ذلك فقط على تأمين مستخدمي خدماتنا اليوم فحسب، بل في المستقبل أيضا، لأننا نبني من أجل العالم الافتراضي الكامل (ميتافيرس)».

ويشير مصطلح ميتافيرس أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.