الكاميرون تتأهل وجزر القمر تكسب الاحترام وغامبيا تواصل مفاجآتها

عبر منتخب الكاميرون صاحب الضيافة إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تخطيه الصعب لمنافسه منتخب جزر القُمر 2-1 في ثمن النهائي الاثنين.



ووجد منتخب الكاميرون صعوبات كبيرة أمام منتخب لعب منقوص الصفوف منذ الدقيقة 7 بعد طرد قائده نجيم عبدو، وحَرَسَ مرماه لاعب مدافع بالأصل هو شاكر الهدهور بسبب غياب الحراس الثلاثة عن التشكيلة.



وسجل للكاميرون كارل توكو إيكامبي 29، ومتصدر هدافي البطولة فينسيت أبو بكر 70.



فيما وقع على هدف جزر القمر يوسف مشنغاما 81 من ركلة حرة مباشرة رائعة للغاية.



وفي مباراة أخرى، واصل المنتخب الغامبي مغامرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الإفريقية – الكاميرون 2021 وصعد إلى الدور ربع النهائي من البطولة عقب تغلبه على غينيا بهدف دون رد ضمن الدور ثمن النهائي.



وسجل موسى بارو نجم المنتخب الغامبي ومهاجم بولونيا الإيطالي هدف التأهل لمنتخب بلاده في الدقيقة 71.



وخاض المنتخب الغامبي المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق الاخيرة إثر طرد مهاجمه يوسوفا نجي بعد نيله بطاقتين صفراوين (87) بعد 14 دقيقة من نزوله بدلاً من لاعب روما الإيطالي إبريما داربو، قبل أن يطرد مدافع غينيا إبراهيما كونتيه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



ولم تذق غامبيا التي تخوض نهائيات بطولة القارة السمراء للمرة الاولى في تاريخها، طعم الخسارة في مبارياتها الأربع الأولى (3 انتصارات وتعادل)، وباتت ثاني منتخب في القرن الحادي والعشرين لا يخسر أي مباراة في أربعة لقاءات يخوضها في مشاركته الأولى في المسابقة، بعد مدغشقر عام 2019 (فوزان وتعادلان).



وكانت غامبيا احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة بعد فوز مفاجئ على تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، أسوة بغينيا التي حلت وصيفة للسنغال في الثانية.



ولحقت غامبيا بـ"نسور قرطاج" وبوركينا فاسو أول المتأهلين إلى دور الثمانية الأحد، على حساب نيجيريا والغابون توالياً.



وستلعب الكاميرون في ربع النهائي يوم السبت القادم، أمام منتخب غامبيا الذي سطّر تأهلاً تاريخياً إلى هذا الدور من مشاركته الأولى في الكأس القارية.



(بي إن سبورت)