الامارات | قتلى وعشرات الجرحى في الكاميرون.. مأساة في بطولة أمم أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وعشرات الجرحى في الكاميرون.. مأساة في بطولة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي ستة أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في تدافع حصل مساء الإثنين، أمام إستاد رياضي في ياوندي عاصمة الكاميرون قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بين المنتخب الوطني ومنتخب جزر القمر، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وقالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية "سي آر تي في" إنّ "تدافعاً على مدخل إستاد أوليمبي" أوقع "ستّة قتلى وعشرات الجرحى"، مشيرةً إلى أنّ حكومة الكاميرون والاتّحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة".

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