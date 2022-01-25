أول تعليق من "كاف" على حدوث وفيات بسبب التدافع في كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على حادث التدافع الذي تسبب في وفاة عدد من المشجعين في المباراة التي فاز بها منتخب الكاميرون على جزر القمر (2-1)، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

وشهدت مباراة الكاميرون ضد جزر القمر في كأس أمم أفريقيا تدافع بين الجماهير الراغبة لمشاهدة المباراة التي أقيمت مساء الإثنين بملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مما أدى لوفاة 7 أشخاص حسب ما ذكرته قناة "Canal+" الفرنسية.

ونشر كاف بيانا رسميا قال فيه: "علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالحادثة التي وقعت في ملعب أوليمبي خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخب الكاميروني صاحب الضيافة وجزر القمر، ويقوم بالتحقيق حاليا في الواقعة ويحاول الحصول لمزيد من التفاصيل حول ما حدث".

وأضاف البيان: "نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية، كما أوفد باتريس موتسيبي، رئيس كاف، فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد، لزيارة المشجعين في مستشفى ياوندي".

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، فإن آلاف المشجعين حاولوا الدخول للملعب، مما أدى لحدوث اشتباكات عند المدخل الاستاد، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ويتوقع ناصيري بول بيا، حاكم منطقة وسط الكاميرون، أن يكون هناك المزيد من الضحايا.