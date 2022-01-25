سقوط ضحايا من الجماهير بسبب التدافع في مباراة الكاميرون وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

شهدت مباراة الكاميرون ضد جزر القمر في كأس أمم أفريقيا كارثة بسبب التدافع بين الجماهير الراغبة لمشاهدة المباراة التي أقيمت مساء الإثنين.

منتخب الكاميرون فاز على جزر القمر (2-1) بملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، فإن آلاف المشجعين حاولوا الدخول للملعب، مما أدى لحدوث اشتباكات عند المدخل الاستاد، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت قناة "Canal+" إن عدد القتلى وصل إلى 7، ويتوقع ناصيري بول بيا، حاكم منطقة وسط الكاميرون، أن يكون هناك المزيد من الضحايا.

وقال مسؤولون في مستشفى قريب من الملعب إنهم استقبلوا ما لا يقل عن 40 مصابا جراء التدافع، وحسب ما ذكرته الممرضة أولينجا برودينس فإن بعضهم في حالة حرجة ويحتاج لتلقي العلاج في مستشفى متخصص.

جدير بالذكر أن سعة الملعب تبلغ 60 ألف متفرج، لكن السعة المسموح بها في كأس الأمم هي 80% فقط (48 ألف) بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.