هل تقام مباراة الهلال أمام الأهلي بدون حضور جماهيري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم أن ملعب الجوهرة الزرقاء، معقل فريق الهلال، سيحتضن مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن اللقاء سيقام بدون حضور جماهيري.

وقال معتز الشاعر، نائب رئيس الاتحاد، إن الموافقة على استاد الجوهرة الزرقاء اشترطت إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

وأضاف في تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي للهلال أن هناك بعض الشروط التي يجب إكمالها حتى يستوفي الملعب شرط السماح بالحضور الجماهيري في مباريات دوري أبطال افريقيا.

وأثنى الشاعر على العمل الكبير الذي قام به نادي الهلال، مشيرا إلى أن لجنة التطبيع تحمَّلت تكاليف عالية لتأهيل الملعب بالصورة التي ظهر بها في زيارة وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأكد نائب رئيس الاتحاد السوداني في ختام تصريحاته أن الاتحاد سيعمل مع لجنة التطبيع لإكمال المطلوبات التي تمكن إستاد الهلال من استضافة المباريات بحضور جماهيري.

وكان "يلا كورة" كشف قبل عدة أيام اعتماد لجنة التراخيص بالكاف لملعب الجوهرة الزرقاء في السودان لناديي الهلال والمريخ خلال مشاركتهما في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستقبل ملعب الجوهرة الزرقاء مباريات المجموعة الأولى في الجولة الثانية يومي 18 و19 فبراير، حيث يستقبل الهلال السوداني فريق الأهلي يوم 19 فبراير ويخوض المريخ السوداني مباراته مع صنداونز يوم 18 فبراير.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دوري المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية يوم 11 فبراير المقبل عقب ختام منافسات كأس الأمم الأفريقية ، ولكن في المقابل تأجل إقامة مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الأولي من 11 فبراير إلي 5 مارس لارتباط النادي الأهلي بمباريات كأس العالم للأندية في الإمارات.