في غياب الحراس.. ماذا قدم شاكر الهدهور في مرمى جزر القمر؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اضطر منتخب جزر القمر للاعتماد على لاعب في مركز حراسة المرمى في مواجهة الكاميرون بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى ربع نهائي البطولة التي تقام على أرضه بعد الفوز على جزر القمر بنتيجة (2-1).

وخاض جزر القمر اللقاء بدون حارس مرمى واضطر اللاعب شاكر الهدهور ظهير أيسر الفريق لحراسة عرين المنتخب طوال المباراة.

وكان منتخب جزر القمر أعلن وجود 12 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم الحارسين مؤيد أوسيني وعلي أحمد والمدرب أمير عبدو، بالإضافة لإصابة الحارس بن بوانا في مباراة غانا بدور المجموعات.

ورغم تلقي شباكه هدفين، إلا أن الهدهور قدم أداء قوي خلال بعض الفترات من المباراة، وتصدى لعدة محاولات من الهجوم الكاميروني.