بالفيديو.. جزر القمر تنهي ظهورها التاريخي في أمم أفريقيا بهدف صاروخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أحرز يوسف مشانجاما، لاعب منتخب جزر القمر هدفا صاروخيا، في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام صاحب الأرض الكاميرون، بنتيجة 1-2، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف جزر القمر الوحيد في المباراة في الدقيقة 81، بتسديدة صاروخية من اللاعب يوسف مشانجاما، سكنت شباك حارس منتخب الكاميرون الذي لم يتمكن من التصدي لها.

وسجل توكو إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة 30، وأضاف فينسنت أبو بكر هدفا ثانيا في الدقيقة 70، فيما أحرز يوسف مشانجاما هدف جزر القمر في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة، ضرب منتخب الكاميرون موعدا مع جامبيا في ربع النهائي، وتقام المباراة يوم 29 يناير الحالي بمدينة دوالا، بينما ودع منتخب جزر القمر كأس أمم أفريقيا 2021، بعد مشاركته في النهائيات للمرة الأولى في تاريخه.