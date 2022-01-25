كأس أمم أفريقيا.. الكاميرون تقصي جزر القمر وتتأهل لربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز منتخب الكاميرون (2-1) على جزر القمر، مساء الإثنين، في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا، ليحجز أصحاب الضيافة مقعدهم في الدور ربع النهائي.

سجل توكو إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة 30، وأضاف فينسنت أبو بكر هدفا ثانيا في الدقيقة 70، فيما أحرز يوسف مشانجاما هدف جزر القمر في الدقيقة 81.

وبهذا ضرب منتخب الكاميرون موعدا مع جامبيا في ربع النهائي، وتقام المباراة يوم 29 يناير الحالي بمدينة دوالا.

في المقابل ودع منتخب جزر القمر كأس أمم أفريقيا 2021، بعد مشاركته في النهائيات للمرة الأولى في تاريخه.

تفاصيل المباراة:

اضطر منتخب جزر القمر للدفع بالظهير شاكر الحدحور في حراسة المرمى في ظل استبعاد جميع الحراس لثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

كان منتخب الكاميرون الأخطر والأكثر سيطرة منذ بداية اللقاء، غير أن منتخب "الجُمبيزة" لاحت له عدة فرص خطيرة في الدقائق الأولى.

في الدقيقة السادسة قرر الحكم طرد ناديم عبدو لاعب جزر القمر بعد العودة لتقنية الفيديو، وذلك بعد تدخله القوي على أحد لاعبي الكاميرون.

أحسن منتخب الكاميرون استغلال النقص العددي في صفوف جزر القمر، ليحكموا سيطرتهم على مجريات اللقاء.

في الدقيقة 23 كان منتخب الكاميرون قريبا من افتتاح التسجيل بعدما أطلق تشوبو موتينج تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء أنقذها الحدحور، الحارس الاضطراري.

وفي الدقيقة 30 جاء هدف الكاميرون الأول بعد تمريرة من فينسنت أبو بكر داخل منطقة الجزاء قابلها توكو إيكامبي الذي سدد الكرة داخل شباك جزر القمر.

بعد دقيقة واحدة من الهدف كان منتخب جزر القمر قريبا من إدراك التعادل عن طريق أحمد موجني لكن حارس "الأسود غير المروضة" تصدى لتسديدته الخطيرة.

في الدقيقة 65 سجل أبو بكر هدفا لكن الحكم المساعد قرر إلغائه بداعي التسلل.

لكن بعد 5 دقائق استلم أبو بكر كرة طولية داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس قبل أن يسدد الكرة معلنا تسجيل هدفا ثانيا لأصحاب الأرض.

أحيط أندريه أونانا عدة هجمات من منتخب جزر القمر لتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

لكن يوسف مشانجاما نجح في تسجيل هدف أول مذهل لجزر القمر في الدقيقة 81، بتسديدة قوية بعيدة المدى سكنت الزاوية اليسرى العليا من المرمى بعيدا عن متناول أيدي أونانا.

منتخب الكاميرون كان قريبا من قتل اللقاء بهدف في الدقيقة 90 بعدما أطلق مارتن هنوجلا تسديدة عالية لكن حارس جزر القمر نجح في التصدي لها.