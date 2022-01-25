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الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في كأس بنتلي للبولو اليوم

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل عند الساعة الرابعة عصر اليوم منافسات بطولة كأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو 2022 في مباراة واحدة، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتجمع بين فريق الإمارات الذي يلعب أولى مبارياته في البطولة وفريق ذئاب دبي كافو في ثاني مشاركاته.

ويضم فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كلاً من: لوكاس مونتيفردي جونيور، وتومي بيريسفورد، وجاسينتو كروتو. أما فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور، فيضم: تشارلز كوني، وكارلوس أولوا، والفريدو كابيلا.

تمثل المباراة أهمية بالغة للفريقين، وتحدد مسار كل منهما بصورة كبيرة في مشوار البطولة، كما يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير، خصوصاً أن الجميع يحرص على متابعة فريق الإمارات الذي يعد مفاجأة البطولة حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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