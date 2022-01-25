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الامارات | ختام المرحلة الأولى من «أبطال مدارس أبوظبي»

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المرحلة الأولى من «أبطال مدارس أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن ختام المرحلة الأولى من بطولة «أبطال مدارس أبوظبي»، المقامة بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة تنمية المجتمع، بمشاركة 14 ألفاً و337 طالباً من 105 مدارس من مختلف الحلقات الدراسية في مدارس أبوظبي والعين والظفرة.

وقام مجلس أبوظبي بتكريم الفرق المتأهلة من كل داخل مدارسهم، بحضور مديري المدارس، ومدربي التربية البدنية للفرق. وتشمل البطولة التي انطلقت في أكتوبر 2021 رياضيات مختلفة، هي: كرة القدم، والسلة، والطائرة، واليد، وألعاب القوى، والسباحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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