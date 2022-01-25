الامارات | الوصل يكمل المربع الذهبي في دوري السلة من بوابة الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يكمل المربع الذهبي في دوري السلة من بوابة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق الوصل بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري السلة، بعدما جدد فوزه، أول من أمس، على مضيفه الوحدة 94-65، في إياب ربع النهائي، ليكمل المربع الذهبي، بجوار كل من النصر وشباب الأهلي والشارقة.

وضرب الوصل موعداً مع الشارقة، سيتحدد لاحقاً، على أن يواجه النصر شباب الأهلي.

ونال لاعبو الوصل الأفضلية بنتائج الربع الأول والثاني والثالث 33-15 و30-7 و21-19، مقابل 24-12 للوحدة في الربع الرابع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news