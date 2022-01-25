الامارات | 41 دولة تؤكد المشاركة في بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 41 دولة تؤكد المشاركة في بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم، التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 19 إلى 27 فبراير المقبل، أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن بلغ 41 دولة، يمثلها 226 لاعباً ولاعبة، فيما شاركت 40 دولة في النسخة السابقة التي أقيمت في بكين عام 2017.

ووجهت اللجنة خلال الاجتماع الأول، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة العليا، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على اهتمامه ودعمه لأصحاب الهمم، ما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في الأصعدة كافة.

وأكد بالرقاد أن التحضيرات تجرى كما هو مخطط له وفق النهج المرسوم للوصول بنسخة دبي إلى آفاق النجاح الذي ينشده الجميع من أجل تعزيز المكتسبات التي تحققت في البطولات التي استضافها النادي عام 2021، خصوصاً أن أبناء الإمارات على قدر التحدي دائماً للسير على درب النجاحات.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن دبي قادرة على تقديم نسخة استثنائية، مُرحّباً بكل ضيوف الحدث، وموجهاً الشكر إلى اللجان العاملة التي تعمل كفريق واحد من أجل إبراز الوجه المشرق للإمارات، وإلى الجهات التي شاركت في الاجتماع، التي ستكون عنصراً مهماً وحيوياً لإنجاح البطولة.

من ناحيته، أعرب ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم مدير الحدث، عن سعادته بمشاركة الدول في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حيث تؤكد الإمارات ودبي أنهما بيئة صحية وآمنة.

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