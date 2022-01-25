الامارات | طبيب عجمان يكشف تطورات إصابة فراس بالعربي وتراولي

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب عجمان يكشف تطورات إصابة فراس بالعربي وتراولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف طبيب نادي عجمان، الدكتور طارق صادق، عن الحالة الصحية لنجمي الفريق، التونسي فراس بالعربي، والغامبي أبوبكر تراولي، المبتعدين منذ فترة عن اللعب مع البرتقالي بداعي الإصابة.

وقال طارق صادق لـ«الإمارات اليوم»: «يمكن القول إن حالة فراس بالعربي تتحسن يوماً بعد يوم، لكن لا يمكن تحديد موعد مُحدد لعودته للملاعب، لأن هذا الأمر له جزئية تتعلق بالجانب البدني، لكن ما يخص العلاج والتأهيل فإن اللاعب في مرحلة التأهيل والتقويات، وبدأ تدريبات الجري الخفيف بشكل مستقيم، واللاعب في الحقيقة ملتزم بصورة كبيرة بالبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي في هذا الشأن».

وتعرض فراس بالعربي لإصابة بتمزق في العضلة من الدرجة الثانية، خلال مشاركته في مباراة شباب الأهلي بكأس المحترفين لكرة القدم.

وفقد اللاعب التونسي بتلك الإصابة مكانه في تشكيلة منتخب بلاده المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

واعترف طارق صادق بوجود بعض الصعوبات التي وجدها في علاج وتأهيل فراس بالعربي مع بداية الإصابة بسبب الحالة النفسية التي كان عليها اللاعب لعدم مشاركته في البطولة الإفريقية.

وقال: «فراس بالعربي كان بحاجة في البداية للتأهيل النفسي قبل بدء مرحلة العلاج، خصوصاً أن اللاعب كان يعول كثيراً على البطولة الإفريقية لحجز مكانه في تشكيلة تونس للتواجد معهم في كأس العالم، وبالفعل لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً ليتقبل الوضع الحالي والعودة في أفضل صورة، لأن فرصته في المشاركة مع تونس أمام مالي بتصفيات كأس العالم قوية للغاية، وقد أثبت بالفعل أنه لاعب محترف وقطع خطوات جيدة نحو العودة للملاعب».

وأشار بخصوص تراولي، إلى أن «اللاعب تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل الأيمن، مع وجود تجمعات دموية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا، وهو حالياً في مرحلة التأهيل أيضاً، ويمكن أن يكون جاهزاً للمباريات أمام شباب الأهلي في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين».

ومن المقرر أن يغيب تراولي عن المشاركة في لقاء النصر المقبل في الدوري حتى في حالة جاهزيته الطبية، بداعي الإيقاف.

• «لا يمكن تحديد موعد لعودة اللاعب التونسي إلى الملاعب».

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