الامارات | 16 نادياً ومنتخباً عالمياً تعسكر في دبي أواخر يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 نادياً ومنتخباً عالمياً تعسكر في دبي أواخر يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي، أن 16 نادياً ومنتخباً ستتواجد في دبي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لإقامة معسكرات تدريبية خلال الفترة الشتوية الحالية.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إنه «تأكيداً على مكانة الرياضة في الاقتصاد ونمو حركة السياحة الرياضية في دبي، يعسكر في دانة الدنيا خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر يناير الجاري 16 منتخباً ونادياً في كرة القدم، وعدد من الرياضيين».

وأضاف البيان: «سيكون من بين تلك الأندية: زينيت، وسبارتاك موسكو، وكراسنودار، ونادي رودينا، من روسيا، إلى جانب أندية: جوهور دار التعظيم الماليزي، وريجا إف سي اللاتيفي، ونادي جيلينيا السلوفاكي، ونادي بوتيف بلوفديف البلغاري، والمنتخب اللبناني الأولمبي لكرة القدم، والمنتخب الأردني لكرة القدم. كما سيصل خلال الساعات المقبلة نادٍ كبير حاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (لم يكشف عنه)، وعدد من الفرق الأوروبية من بينها نادي أرسنال الإنجليزي الذي يعود مرة أخرى الى دبي لإقامة معسكر تدريبي قصير لإعادة الحيوية للاعبيه، والعودة إلى المنافسة في بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث تعد دبي وجهة مفضلة للأندية الإنجليزية للتدريب وفي المقدمة منها ليفربول ومانشستر يونايتد».

وشدد البيان على أن دبي «أصبحت تواصل بشكل دائم على مدار العام استقطاب الأندية والمنتخبات العالمية وكبار نجوم الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً، للدخول في معسكرات تدريبية أو تكملة برنامج العلاج للاعبين المصابين، أو قضاء فترة إجازة في ظل توقف المنافسات في عدد من الدوريات الأوروبية من بينها الدوري الإنجليزي، إذ يواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المنظمين لاستقطاب حضور الفرق والرياضيين العالميين للاستفادة من روعة الطقس وتميز المنشآت السياحية والرياضية والمرونة في حركة السفر والتنقل والاستمتاع بجودة الحياة».

وأنهى نجم الكرة الفرنسية ونادي مانشستر يونايتد، بول بوغبا، المراحل الأخيرة من علاجه في دبي، إذ يقضي أياماً إضافية في «دانة الدنيا» قبل العودة للتدريب الجماعي مع فريق مانشستر يونايتد، فيما سيصل عدد من نجوم مانشستر يونايتد والأندية الإنجليزية إلى دبي خلال الساعات القليلة المقبلة لقضاء إجازه أياماً عدة، مستفيدين من عدم وجود مباريات لفرقهم خلال الأيام المقبلة في الدوري الإنجليزي.

• سيصل خلال الساعات المقبلة نادٍ كبير حاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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