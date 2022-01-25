اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أمم إفريقيا

السنغال - الرأس الأخضر 20:00

المغرب - مالاوي 23:00

الدوري البلجيكي

أمتويرب - ترويدنس 21:45

جينيت - أوستند 00:00

الدوري الجزائري

شبيبة القبائل - مولودية 10:00

أولمبي الشلف - تلمسان 17:30

وهران - مقرة 17:30

اتحاد الجزائر - بارادو 17:30

بسكرة - أولمبي المدية 17:00

الساورة - وفاق سطيف 20:00

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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