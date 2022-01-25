الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أمم إفريقيا
السنغال - الرأس الأخضر 20:00
المغرب - مالاوي 23:00
الدوري البلجيكي
أمتويرب - ترويدنس 21:45
جينيت - أوستند 00:00
الدوري الجزائري
شبيبة القبائل - مولودية 10:00
أولمبي الشلف - تلمسان 17:30
وهران - مقرة 17:30
اتحاد الجزائر - بارادو 17:30
بسكرة - أولمبي المدية 17:00
الساورة - وفاق سطيف 20:00
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