حالة طرد مبكرة في مواجهة الكاميرون وجزر القمر في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2021

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض لاعب منتخب جزر القمر "نجيم عبدو" للبطاقة الحماراء والطرد من المباراة أمام نظيره الكاميروني، على ملعب باول بيا ستاديوم، ضمن مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام حاليًا بالكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وجاء طرد نجيم عبدو في الدقيقة السابعة، بعد أن قام حكم المباراة بمراجعة فيديو الفار، والذي شهد قيام نجيم بعرقلة قوية على نيكولاس مومي لاعب الكاميرون.

ويدخل الكاميرون المباراة بتشكيل مكون من كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، ميشيل نجادو، نوهو تولو .

خط الوسط: كولينز فاي، أندري زامبو أنجويسا، مارتين هونجلا، تشوبو موتينج، نيكولاس مومي.

خط الهجوم: كارل توكو ايكامبي، فينسيت أبو بكر.

وجاء تشكيل جزر القمر كالتالي :

حراسة المرمى: شاكر الهدهور.

الدفاع: يون زاهاري، ناديم عبدو، فؤاد باشيروي، يوسف ماشانجاما،

الوسط: عبد الله رافدين، سلامات يوسف، محمد باكي يوسف.

الهجوم: ألفاردو بن محمد، سعيد باكاري، أحمد موجني.

وكان الكاميرون "مستضيف البطولة"، تأهل لثمن النهائي عقب صداره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين على بوركينا فاسوا 2 / 1 وأمام إثيوبيا 4/ 1 وتعادل أمام كاب فيردي 1/ 1 .

في المقابل تأهل جزر القمر "الوافد الجديد" ضمن أفضل ثوالث المجموعات حيث احتل جزر القمر المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز وحيد أمام غانا 3/ 2 وهزيمتين أمام الجابون 1/ 0 وأمام المغرب 2 /0 .

ويسعى المنتخب الكاميروني استغلال عاملي الأرض والجمهور بالإضافة للتاريخ الكبير من أجل الإطاحة بأحلام جزر القمر الذي تأهل لأول مرة لثمن النهائي في مشاركته الأولي في البطولة الإفريقية .

ويمتلك منتخب الأسود أفضلية كبيرة أمام جزر القمر خصوصا وأنه يمتلك بعض اللاعبين المميزين وعلى رأسهم هداف البطولة حتى الآن فينسنت أبو بكر والذي سجل 5 أهداف فضلا عن كون الكاميرون هو المنتخب الأقوى هجوميا في دور المجموعات برصيد 7 أهداف .

بينما تشهد الأجواء داخل جزر القمر قلق كبير عقب إصابات فيروس كورونا والتي ضربت الفريق بوجد 12 حالة مصابة بالفيروس من بينهم المدير الفني أمير عبدة وثنائي حراسة المرمي فضلا عن إصابة الحارس الثالث بإصابة عضلية ليخوض الفريق المباراة بدون حراسة مرمي ومدير فني بالإضافة إلي بعض العناصر الأساسية .

ورغم إجراء جزر القمر مسحة صباح اليوم وأظهرت سلبية مسحة على أحمادو حارس مرمي جزر القمر الإ أن اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 رفضت مشاركة الحارس في المباراة حيث أصدرت توجيهًا جديدًا مساء الأح يلزم اللاعب الإيجابي بالبقاء في العزل لمدة 5 أيام . ليتولي المدافع شاكر الهدهور مهمة حراسة المرمي خلال اللقاء .

وكان منتخب بوركينا فاسو قد حجز أول مقعد في ربع النهائي بتجاوزه نظيره الجابوني بركلات الترجيح 7 - 6 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1 .

بينما حجز منتخب تونس موعدا في ربع النهائي عقب الفوز على منتخب نيجيريا بهدف نظيف .

حيث من المقرر أن يلتقي تونس مع بوركينا فاسو في ربع النهائي .

وتمكن المنتخب الجامبي من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل على غينيا، في المباراة التي جمعتهما بملعب كويكونج ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ 16من بطولة أمم إفريقيا 2021.

وبهذا الفوز ينتظر جامبيا الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القمر والتي ستبدأ في التاسعة مساء.

وكان قد تأهل 16 منتخبا لثمن النهائي وهم الكاميرون وبوركينا فاسكو والرأس الأخضر ومصر وتونس والمغرب وجزر القمر والجابون ونيجيريا والسنغال ومالي وغينيا جامبيا وكوت ديفوار ومالاوي وغينيا الاستوائية.

فيما ودعت 8 منتخبات البطولة من دور المجموعات وهم الجزائر حامل اللقب وغانا والسودان وإثيوبيا وموريتانيا وزيمبابوي وغينيا بيساو وسيراليون.

وتقام مباريات ثمن النهائي في الفترة بين 23 و26 يناير 2022 وسيلعب ربع النهائي يومي 29 و30 يناير 2021 وتقام مباراتي نصف النهائي يوم 2 و3 فبراير 2022.

وستقام مباراة تحديد المركز الثالث ونهائي كأس أمم إفريقيا يوم 6 فبراير 2022.

ويسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 بطولات يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، يليه غانا برصيد 4 بطولات ثم نيجيريا برصيد 3 بطولات.