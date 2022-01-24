بسبب تعطل VAR.. كاف يشيد بطاقم التحكيم المصري في موقعة غينيا وجامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أكد مصدر مسئول في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن اللجنة برئاسة الرواندي سيلستين نيجراكوا أشادت بأداء طاقم التحكيم المصري الذي أدار مباراة غينيا وجامبيا في الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس الأمم الأفريقية على ملعب أومني سبورت في مدينة بافوسام الكاميرونية .

وتأهلت جامبيا إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز على غينيا بهدف نظيف للاعب موسى بارو.

المباراة أدارها طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر وعاونه محمود أبوالرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمد معروف حكم رابع ، وفي تقنية حكم الفيديو المساعد محمود عاشور وأحمد الغندور والسوداني محمد عبدالرحمن .

وقال المصدر لـ"يلا كورة" إن الإشادة جاءت بسبب القرارات المتميزة لطاقم تحكيم المباراة بقيادة أمين عمر رغم تعرض الحكام لموقف صعب أثناء إدارة المباراة، حيث تعطلت الكهرباء في الملعب لأكثر من ساعة .

وأشار إلى أن تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR لم تعمل طوال الشوط الأول وحتى أول ربع ساعة من بداية الشوط الثاني ومع ذلك خرجت كل القرارت بشكل سليم .

ومع عودة الكهرباء لمرفقات ملعب أومني سبورت تدخلت تقنية الفيديو وأكدت قرار حكم المباراة بإلغاء هدف لصالح غينيا بداعي التسلل، وعدم إحتساب ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء لصالح منتخب غينيا .