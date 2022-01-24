رسمياً.. البنك الأهلي يتعاقد مع ناصر منسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع ناصر منسي مهاجم نادي بيراميدز ثلاثة سنوات ونصف.

وجاء التعاقد مع المهاجم الشاب صاحب الـ 25 عاما بناء علي رغبة خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول لدعم خط الهجوم مع عودة مباريات الدوري.

وقدم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر لمسؤولي نادي بيراميدز وعلي رأسهم ممدوح عيد الرئيس التنفيذي علي التعاون الكبير أثناء التفاوض في ظل العلاقات القوية بين الناديين.

وستكون تجربه البنك الأهلي الخطوة الرابعة لناصر منسي في فرق الدوري المصري، بعدما ارتدى قمصان الداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز.

وخاض اللاعب ناصر منسي هذا الموسم مباراتين فقط مع بيراميدز أمام غزل المحلة وإنبي.