تقارير: تريزيجيه يدخل دائرة اهتمامات ناد تركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرغب نادي إسطنبول باشاكشهير التركي في التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه"، نجم هجوم منتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي.

صحيفة "Sporx" التركية قالت إن إسطنبول باشاكشهير يجهز عرضا لأستون فيلا، من أجل التعاقد مع تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن ينضم للفريق عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

ويسعى مسؤولو باشاكشهير لاستغلال ابتعاد تريزيجيه عن التشكيل الأساسي لأستون فيلا من أجل إقناعه بالعودة للعب في الدوري التركي.

جدير بالذكر أن تريزيجيه (27 عاما) لعب في الدوري التركي موسمين بين 2017 و2019 مع فريق قاسم باشا، قبل أن ينضم إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو.

وخاض الجناح المصري 71 مباراة مع قاسم باشا بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9.

وعانى تريزيجيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب 8 شهور بين أبريل وديسمبر 2021، ليكتفي بالمشاركة في مباراة واحدة مع أستون فيلا هذا الموسم، بجانب مباراة أخرى مع الفريق الرديف.