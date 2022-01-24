عمرو زكي يرد على غضب كولو توريه.. ويتحدث عن ظلم صلاح (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- أحمد شاكر:

رد عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر السابق، على غضب كولو توريه، مدافع منتخب كوت ديفوار السابق، بعد نشر صورة تجمعه به، مشيرا إلى أن محمد صلاح قائد "الفراعنة" يتعرض للظلم مع المنتخب خلال الفترة الحالية.

وكان كولو توريه قال في تصريحات تلفزيونية عن الصورة التي تتم فيها مراوغته من عمرو زكي: "حزين جدًا منه لأنه قام بنشر منشور يحمل صورتي من مباراة وكان يتهكم عليَّ، أنا حققت الفوز على لاعبين كبار ولكن لم أضع أي شيء يقلل منهم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

يلا كورة تواصل مع عمرو زكي ليوضح وجهة نظره في حوار جاء نصه كالتالي..

- ماذا عن غضب كولو توريه؟

إذا كان توريه ليس قيمة فلماذا أنشر صورتي معه؟ نشرت صورتي معه لأنه قيمة كبيرة، ولم أسيء له، فقط كتبت "أنا جاهز" فأين الإساءة؟ لم أر أنني سخرت منه كمال قال، أملك صورا تجمعني مع لاعبين آخرين بكوت ديفوار واختياري لكولو توريه لأنه قيمة واسم كبير، نحترم منتخب كوت ديفوار وكان منتخبا قويا، ولكن منشوري كان تحفيزيا لفريقي ليس أكثر.

- كيف ترى مواجهة كوت ديفوار؟

المؤشرات أن كوت ديفوار أفضل ولا أحد يتوقع فوز مصر، ولكن لا بد أن ننظر إلى جامبيا أمام غينيا، فازوا وصعدوا إلى المقبل، وننظر إلى تونس أمام نيجيريا، أنا لن أهدم فريقي، أثق في قدرات المنتخب واللاعبين والمدرب، لابد أن يعلم لاعبو المنتخب أننا ليس منتخب محمد صلاح، القوة في الجماعة، صلاح سوف يصبح جيدا إذا كنا جميعا جيدين. الزمالك قدم أفضل مستوياته بعد رحيل شيكابالا، كنت رحلت في ذلك الوقت ولكن أتذكر جيدا، الزمالك أصبح افضل بعد شيكابالا لأنه لم يصبح فريق اللاعب الأوحد، بالطبع شيكابالا يتمتع بإمكانيات كبيرة ولكن أقصد فكرة القوة والجماعية، الزمالك في ذلك الوقت كان يعتمد على شيكابالا بشكل كلي، وكان هذا أمر غير صحيح.

- ما تقييمك لمحمد صلاح؟

محمد صلاح مظلوم في البطولة، لم يعطي لنا 1% مما يمتلكه من إمكانيات، ليس لأنه سيء، ولكن منتخب مصر لم يظهر بالشكل الإيجابي الذي يجعله يظهر أفضل ما لديه، صلاح في ليفربول يقدم مردودا عالميا، بالتأكيد معنا في مصر لن يأخذ الكرة من المرمى للمرمى ويحرز هدفا، لابد من مساعدة.

- كيف يحقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار؟

مباراة كوت ديفوار مباراة لاعبين وليس مدربا، لابد من عودة الروح، نستطيع أن نفوز، أتذكر عندما خسرنا أمام غانا بسداسية، وبعدها فزنا هنا بهدفين، الجمهور أشاد بنا لأننا لم نقصر، جمهور مصر يفهم كرة القدم، لابد أن نحترم الخصم ولكن لا نخشى منه، للأسف أمام نيجيريا خسرنا المباراة قبل المشاركة بها بسبب خوفنا.

- كنت أحد ركائز منتخب مصر في عهد حسن شحاتة.. كا سر تذكر الجمهور هذا الجيل حتى الآن؟

الجمهور مرتبط بجيل حسن شحاتة لأننا لم نكن منتخب اللاعب الواحد، الجميع كانوا نجوما ولكن في الملعب كنا قوة واحدة.

- ماذا عن مصطفى محمد الذي تعتبره خليفتك في الملاعب؟

مازلت عند رأيي أنه خليفتي، ويملك أكثر من ذلك 20 مرة، ولكن أيضا لا يساعده أحد، أتوقع أنه سوف يسجل أمام كوت ديفوار، هو أو محمد صلاح.

- في النهاية، اذكر لنا موقفا لا تنساه بمواجهة كوت ديفوار.

في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بغانا عام 2008، أتذكر قبل المباراة أنني وجدت معظم لاعبي كوت ديفوار "يصلون جماعة"، ذلك الأمر أسعدني للغاية.