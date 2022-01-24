كرة سلة.. الأهلي والزمالك ينتصران في دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل الأهلي انتصاراته في دوري سوبر السلة بتحقيق فوز سهل على سموحة بنتيجة 86-62 فيما استمر غريمه الأبيض في صحوته بالفوز على سبورتنج 82-80 في مباراة صعبة في الجولة الـ 13 من المسابقة.

وعلى صالة الأمير عبد الله الفيصل فض الأهلي ندية فريق سموحة متذيل جدول الترتيب في 120 ثانية نارية في نهاية الفترة الثالثة أمطر خلالها سلة الفريق السكندري بـ 9 نقاط.

وتقدم الأهلي في الفترة الأول 20-16 ثم أنهى الفترة الثانية بنتيجة 36-34 قبل أن يوسع الفارق في الفترة الثالثة ويتقدم 64-51 ثم أنها المباراة 86-62 .

وتألق من الأهلي إيهاب أمين ومحمد أبو النصر فيما شهدت المباراة ظهور يوسف المعداوي العائد بعد فترة إعارة لطنطا.

وبهذا الفوز يواصل تصدره الأهلي لجدول ترتيب الدوري قبل مواجهة شريكه الاتحاد والجزيرة التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وفي مباراة أخرى على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك حقق أصحاب الأرض فوزاً صعباً على سبورتنج 82-80 بعد أن كان متقدماً بفارق 7 نقاط قبل دقيقة من النهاية .

وفاز الزمالك بالشوط الأول 42-37 في ثاني مباريات الأمريكي ويل فويجت المدرب الجديد للأبيض قبل أن يحسم المباراة بنتيجة.

وتألق من الزمالك محترفه إدجار سوزا ومحمد ياسر عبد الوهاب في المباراة التي شهدت غياب أحمد حاتم لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبهذه الفوز استمر الزمالك في المركز السادس بفارق النقاط المسجلة في المباريات عن سبورتنج صاحب نفس عدد النقاط الإجمالي في المباريات.