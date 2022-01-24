جامبيا تتخطى غينيا وتنتظر الفائز من الكاميرون وجزر القمر في ربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تأهل منتخب جامبيا إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب غينيا 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16.

سجل هدف المباراة الوحيد موسى باور في الدقيقة 71، ومن المنتظر أن يواجه نتخب جامبيا في دور ربع النهائي الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القمر.

ملخص المباراة:

شهدت بداية المباراة سيطرة من جانب لاعبي منتخب غينيا، وظهرت خطورتهم في الدقائق الأول من الجهة اليمنى، وسط تمركز جيد من دفاع منتخب جامبيا.

شهدت الدقيقة 12 أول تهديد من منتخب جامبيا، عن طريق موسي بارو الذي سدد كرة بقوة من خارج منطقة الجزاء، نجح حارس غينيا في التصدي لها.

جاءت أخطر فرص منتخب غينيا عن امادو دياوارا بعد أن مرر الكرة لمحمد بايو داخل منطقة الجزاء الذي سددها، ولكن خرج بابوكار جايا حارس جامبيا ليتصدى الكرة وينقذ منتخب بلاده من هدف محقق في الدقيقة 38.

انحصرت الكرة في وسط الملعب، واعتمد المنتخبين على الكرات الطويلة خلف الدفاع، وسط تفوق كبير من الخط الدفاعي على المهاجمين.

لم يتغير الوضع كثيرًا في الشوط الثاني، استمرت الكرة في وسط الملعب، وسط وحاولات ضعيفة من جانب المنتخبين.

في الدقيقة 72 استطاع سليمان مريح تمرير الكرة لموسى باور داخل منطقة جزاء منتخب غينيا، الذي سدد الكرة ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب جامبيا.

حاول منتخب غينيا من تعديل النتيجة في أكتر من محاولة، حتى نجح من تسجيل هدف في الدقيقة 77، ولكن تم إلغاءه بسبب التسلل.

شهدت المباراة حالتين طرد بعد أن أشهر أمين عمر حكم المباراة الكارت الأحمر لكل من يوسوفا نجي لاعب جامبيا في الدقيقة 87، وإبراهيما صوري كونتي لاعب منتخب غينيا في الدقيقة 90.

تشكيل منتخب غينيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

الدفاع: إبراهيما كونتي، با كوناتي، محمد علي كمارا، سيدو سو

الوسط: أجويبو كامارا، امادو دياوارا، ابراهيم سيسى، إلياكس موريبا

الهجوم: خوسي كانتي، محمد بايو

تشكيل منتخب جامبيا:

حراسة المرمى: بابوكار جايا

الدفاع: عمر كولي، داودا نجوم، جيمس جوميز، با مودو جاغني

الوسط: يوسوفا بوب، سليمان مريح، إبريما داربوي، مودو بارو

الهجوم: أبلي جالو، موسى بارو