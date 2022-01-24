الامارات | الهلال السوداني يزفّ خبراً سعيداً لأنصاره (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يزفّ خبراً سعيداً لأنصاره (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زفّ نادي الهلال السوداني خبراً سعيداً إلى أنصاره بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الاثنين، اعتماد ملعب الهلال السوداني بشكل رسمي لاحتضان مباريات الفريق في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكتب الهلال على صفحته في "فيسبوك": "رسميًا الاتحاد الأفريقي (كاف) يجيز ملعب استاد الهلال".



وكان الاتحاد الإفريقي قد أوقف اللعب بـ"الجوهرة الزرقاء" عقب مباراة السودان وغينيا بيساو.

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