الامارات | تعرف إلى حكم مباراة مصر وساحل العاج في كأس أمم إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى حكم مباراة مصر وساحل العاج في كأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة مصر وساحل العاج، الأربعاء، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وذكرت تقارير مصرية ومنها موقع بطولات بأن طاقم تحكيم كونغولي سيدير المباراة ممثلاً في جان جاك نادالا للساحة ويعاونه مواطنه أوليفير ساري وسليمان علم الدين من جُزر القُمر كمساعد ثان، والأنجولي كارفلو مارتينيز حكم رابع، فيما يتواجد على الڤار الأثيوبي باملاك تثيمبا، ويعاونه المكسيكي فيرناندو جيريرو، والسنغالي حاج ماليك سيمبا مساعد ثاني.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني (خسرت أمام نيجيريا وفازت على السودان وغينيا بيساو)، فيما تصدرت ساحل العاج مجموعتها بفوزها على غينيا الستوائية والجزائر وتعادلها مع سيراليون.

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