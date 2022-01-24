حارس الفيحاء الأفضل في الدوري

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وكان الفيحاء قد تعاقد مع فلاديمير في الفترة الصيفية الماضية قادما من فريق بارتيز الصربي لمدة عام بنظام الإعارة، إلا أن مستوياته ستجبر إدارة الفيحاء على تمديد عقده بتوصية من الجهاز الفني.
ونجح فلاديمير بعد انقضاء الجولة الـ18 في اعتلاء قائمة حراس المرمى الأفضل في دوري المحترفين، بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في 8 مباريات بزيادة مباراة واحدة عن حارس نادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي.
ونتيجة لتألق فلاديمير، يحتل دفاع الفيحاء الترتيب الثاني في قائمة أقوى دفاع في الدوري، حيث لم تلج شباكه سوى 14 هدفا وبزيادة هدف عن دفاع المتصدر نادي الاتحاد الذي تلقى 13 هدفا.
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