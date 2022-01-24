1.5 مليون دولار جائزة مهرجان سلطان للجواد العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق اليوم مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته التاسعة، بإقامة سباقات السرعة على ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز؛ لتحديد بطل كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية قروب 1 في نسخته السادسة لمسافة 1800م، بمشاركة أفضل 10 جياد من السعودية وقطر والإمارات وعمان، تتنافس على جائزة الشوط البالغة مليونا ونصف المليون دولار، بعد اختيارها من خلال القرعة.

فيما سيقام شوط كأس إسطبلات الخالدية الدولي على مسافة 1600م، بجائزة قيمتها 500 ألف دولار، بمشاركة 12 جوادا.

كما ستقام أشواط خصص أولها للمهرات من عمر 3 سنوات على مسافة 1200م، في حين سيكون الشوط الثاني مخصصا للأمهار من أعمار 3 سنوات على مسافة 1200م، فيما سيكون الشوط الثالث مفتوحا للأفراس من أعمار 4 سنوات وما فوق على مسافة 1400م، والشوط الرابع سيكون مخصصا لخيل الجزيرة العربية حصن وأفراس من عمر 4 سنوات وما فوق على مسافة 1600م، والشوط الخامس سيكون على مسافة 1600م لحصن وأفراس من عمر 4 سنوات، أما الشوط السادس سيكون على مسافة 2000م، وهو مخصص لحصن وأفراس من عمر 4 سنوات وما فوق، والشوط السابع سيكون شوطا مفتوحا لجياد من أربع سنوات وما فوق على مسافة 2400م.

يذكر أن الحصان مباشر الخالدية يحتفظ بلقب كأس الأمير سلطان العالمي في نسخة 2021، بينما يحمل لقب النسخة الماضية من كأس إسطبلات الخالدية الدولي 2021م، الحصان «دهمان خالد الخالدية».