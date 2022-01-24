البلوي أكثر الحكام المحليين ظهورا بدوري المحترفين

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أما على صعيد الحكام الأجانب، فيعتبر الحكم الروماني اأوفيدو هاتيجان الأكثر قيادة للمباريات وذلك بواقع 4 مباريات اثنتين منهم كان طرفهما النصر، والمباريات الأربع هي: النصر والباطن، الاتحاد والطائي، الشباب والتعاون، الفتح والنصر.
ويأتي في المرتبة الثانية من بين الحكام الأجانب الأكثر قيادة للمباريات، السويسري ساندرو شارير، والروماني أوفيدو هاتيجان.
وبلغ عدد الحكام الذين شاركوا في قيادة مباريات الدوري حتى الآن، 47 حكما سعوديا وأجنبيا.
وتشهد الفترة الحالية توقفا لمباريات الدوري بسبب أيام الفيفا، حيث لعبت حتى الآن 142 مباراة، شهدت تسجيل 368 هدفا و597 بطاقة صفراء و23 حمراء و45 ركلة جزاء.
الحكام الأكثر ظهورا
- احتسب البلوي خلال 11 مباراة ضربتي جزاء، فيما أشهر 53 بطاقة صفراء و 4 حمراوات.
- خلال 10 مباريات احتسب خالد الطريس 4 ضربات جزاء، وأشهر 43 بطاقة صفراء و 2 حمراء.
- فيصل البلوي أكثر حكم أشهر البطاقة الحمراء، يليه أحمد الرميخاني (3 ضربات في 5 مباريات، ثم خالد الطريس (2) وسلطان الحربي (2) ثم تركي الخضير (2).
- يتصدر البلوي الحكام في إشهار البطاقات الصفراء (53 بطاقة صفراء) يليه خالد الطريس (43) ومحمد الهويش (39) وماجد الشمراني (34).
- يتساوى الحكمان محمد الهويش وأحمد الرميخاني في عدد احتساب ضربات الجزاء (كل منهما احتسب 5 ركلات) يليهما خالد الطريس و سامي الجريس (4).
- الروماني أوفيدو هاتيجان أكثر حكم أجنبي قيادة للمباريات (4 مواجهات).
- السويسري ساندرو شارير الروماني استيفان كوفاكس ثاني الأجانب قيادة للمباريات (3 مباريات لكل منهما).
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