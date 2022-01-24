شكرا لقرائتكم خبر البلوي أكثر الحكام المحليين ظهورا بدوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد حكم الساحة فيصل البلوي أكثر حكم محلي قاد مباريات في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه في المرتبة الثانية خالد الطريس ومحمد الهويش وماجد الشمراني من خلال إدارة كل منهم 10 مباريات.

أما على صعيد الحكام الأجانب، فيعتبر الحكم الروماني اأوفيدو هاتيجان الأكثر قيادة للمباريات وذلك بواقع 4 مباريات اثنتين منهم كان طرفهما النصر، والمباريات الأربع هي: النصر والباطن، الاتحاد والطائي، الشباب والتعاون، الفتح والنصر.

ويأتي في المرتبة الثانية من بين الحكام الأجانب الأكثر قيادة للمباريات، السويسري ساندرو شارير، والروماني أوفيدو هاتيجان.

وبلغ عدد الحكام الذين شاركوا في قيادة مباريات الدوري حتى الآن، 47 حكما سعوديا وأجنبيا.

وتشهد الفترة الحالية توقفا لمباريات الدوري بسبب أيام الفيفا، حيث لعبت حتى الآن 142 مباراة، شهدت تسجيل 368 هدفا و597 بطاقة صفراء و23 حمراء و45 ركلة جزاء.

الحكام الأكثر ظهورا

