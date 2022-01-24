شكرا لقرائتكم خبر حصة مالية تؤخر تعاقد الهلال مع ديلغادو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسارع نادي الهلال الخطى لكسب توقيع لاعب فريق فلامنجو البرازيلي، ميشيل ديلغادو قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في 30 يناير الحالي، تمهيدا لإلحاقه بقائمة الفريق، بعد ضمه بعقد يمتد إلى 3 مواسم ونصف الموسم كبديل عن الفرنسي بافيتيمبي قوميز الذي سيرحل للدوري القطري حسب ما تردد.

ويحاول الهلال إنهاء إجراءات تسجيل ديلغادو الذي تسلم تأشيرة دخول للسعودية ليتمكن من الاستفادة منه خلال بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات مطلع فبراير المقبل.

وكان ديلغادو ودع زملاءه في فريق فلامنجو البرازيلي خلال وجبة غداء قبل مغادرته البرازيل لخوض تجربة احترافية جديدة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام برازيلية مقروءة ومسموعة.

وينتظر أن تعلن إدارة الهلال عن الصفقة رسميا خلال اليومين المقبلين بعد أن تحل الاختلافات المالية بين ناديي غوياس النادي الأصلي للاعب قبل أن ينتقل إلى فلامنجو الموسم الماضي، حول حصتهما المالية المستحقة وآليات تنفيذها جراء انتقال اللاعب للهلال بعد أن اعتمده الأخير رسميا كبديل للاعب أرسنال الإنجليزي، الجابوني الدولي بيير إميريك أوباميانغ الذي أعلن رغبته في الاستمرار بالقارة الأوروبية.

من ناحية ثانية كشفت مصادر لـ»مكة» وجود رغبة في الهلال لإتمام صفقة أجنبية أخرى خلال اليومين المقبلين تتمثل في التعاقد مع مدافع قبل إغلاق الفترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يتوقع أن يتم ذلك على حساب لاعب الوسط، الكولمبي جوستافو كويلار، حيث تضمن تقرير وتوصيات المدير الفني، البرتغالي ليوناردو جارديم لإدارة النادي، تدعيم الخطوط الخلفية للفريق.