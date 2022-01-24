8 سعوديين باتحاد غرب آسيا للطائرة

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وضمت قائمة الأعضاء المعتمدة: خالد الزغيبي رئيسا للجنة الحكام، والحكم عبدالله الخليفي عضو شرف للجنة الحكام، وسعد الرويس باللجنة الفنية، ومحمد الفقيه بلجنة الشواطئ، وإبراهيم آل إبراهيم بلجنة التدريب، وعبدالمحسن آل عبيد، وعبدالله أمين بلجنة الإعلام، وحنان القحطاني بلجنة المرأة.
كما تم اعتماد بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب للكرة الطائرة للصالات وإقامتها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22 إلى 31 يوليو المقبل.
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