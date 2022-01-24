شكرا لقرائتكم خبر 8 سعوديين باتحاد غرب آسيا للطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا لكرة الطائرة 8 أعضاء سعوديين في اللجان العاملة بالاتحاد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول عبر تقنية - الاتصال المرئي -، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة خالد الزغيبي.

وضمت قائمة الأعضاء المعتمدة: خالد الزغيبي رئيسا للجنة الحكام، والحكم عبدالله الخليفي عضو شرف للجنة الحكام، وسعد الرويس باللجنة الفنية، ومحمد الفقيه بلجنة الشواطئ، وإبراهيم آل إبراهيم بلجنة التدريب، وعبدالمحسن آل عبيد، وعبدالله أمين بلجنة الإعلام، وحنان القحطاني بلجنة المرأة.

كما تم اعتماد بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب للكرة الطائرة للصالات وإقامتها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22 إلى 31 يوليو المقبل.