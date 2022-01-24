التوانسة يكسرون حظر التجوال احتفاء بالمنتخب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحدى أنصار المنتخب التونسي حظر التجوال الليلي للاحتفال بفوز المنتخب التاريخي ضد نيجيريا 1/ 0 والتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا. وخرج مشجعون في شوارع وسط العاصمة ومدن أخرى بمجرد إطلاق صافرة النهاية للاحتفال بالفوز برغم قرار السلطات حظر التجمعات بعد العاشرة مساء للحد من تفشي وباء كورونا. وخرجت الجماهير في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي لإعلان فرحتهم بالفوز وتحية اللاعبين. وفي شارع لافيات المحاذي لمقر الإذاعة التونسية تجمع مشجعون بعد المباراة حاملين الأعلام الوطنية فيما أطلقت السيارات المنبهات للاحتفاء بالفوز.

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