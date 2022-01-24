شكرا لقرائتكم خبر تعديل معايير فحوص كورونا بأولمبياد بكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت اللجنة الأولمبية الدولية أمس أن منظمي الأولمبياد قرروا إجراء تخفيف بسيط للقواعد المتعلقة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال أولمبياد بكين 2022 الشتوي، وذلك بعد المناقشات التي دارت حول معايير اعتبار نتائج الفحوص إيجابية.

وأوضحت اللجنة أنه جرى تخفيض قيمة فحوص «بي.سي.آر» من 40 المعمول بها في الصين إلى 35 بالنسبة للمشاركين في الدورة الأولمبية. وهناك دول عديدة خفضتها إلى 30.

وكلما تقل هذه القيمة، يشير هذا إلى أن الأشخاص أكثر نقلا للعدوى، وقد قلص ذلك التغيير في المعايير، المخاوف حول أن الرياضيين والمسؤولين وغيرهم يمكن أن تأتي نتائج فحوصهم سلبية في بلادهم قبل السفر ثم تأتي الفحوص بنتائج إيجابية لدى الوصول إلى الصين.

وأضافت اللجنة الأولمبية «التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي».

وتقام فعاليات أولمبياد بكين 2022 الشتوي في الفترة ما بين 4 و20 فبراير المقبل، وذلك دون أي اختلاط بمواطني الصين، حيث تقام المنافسات في ظل دائرة مغلقة.

وتتبع الصين سياسة «صفر- كوفيد» وستجري فحوص «بي.سي.آر» بشكل إلزامي يوميا لجميع المعنيين بالدورة الأولمبية.

ومن تثبت إيجابية نتائج فحوصه، فسيخضع للعزل ويمكنه العودة لكن بشرط أن يخضع للفحوص وتأتي نتائج فحصين سلبية، أو بعد مرور 10أيام على ظهور النتيجة الإيجابية بشرط ظهور نتيجة واحدة سلبية.

كما سيجرى السماح لم تأت فحوصهم إيجابية عدة مرات، بالرحيل عن الصين والعودة إلى بلادهم قبل انتهاء فترة العزل.

وذكر منظمو الأولمبياد في الصين أمس الأول أن 72 فحصا جاءوا بنتائج إيجابية وذلك ضمن أكثر من 330 ألف اختبار أجري بين 4 و22 يناير لوافدين من الخارج، ولم يكن من بين المصابين أي رياضيين.