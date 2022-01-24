تأجيل «الأهلي والمريخ» بأبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي كان مقررا إقامتها في القاهرة أحد يومي 11 أو 12 فبراير المقبل، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وذكر الاتحاد الأفريقي أمس أن لجنة مسابقات الأندية قررت تأجيل المباراة لتقام في 5 مارس المقبل في ملعب الأهلي بالقاهرة. وأوضح الاتحاد الأفريقي أن قرار تأجيل المباراة جاء بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

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