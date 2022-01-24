المغرب يخشى سيناريو رحيل رينارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي المنتخب المغربي نظيره المالاوي اليوم بدور الـ16 لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون، سعيا للتأهل إلى دور الثمانية، لكنه يخشى تكرار سيناريو النسخة الماضية التي جرت بمصر عام 2019، عندما ودع البطولة من دور الـ16 بخسارته بركلات الترجيح أمام نظيره البنيني.

وكان المنتخب المغربي حينها متصدرا لمجموعته بالدور الأول، ومحققا العلامة الكاملة بفوزه بجميع لقاءاته، فيما صعد منتخب بنين لأول مرة للأدوار الإقصائية آنذاك للمسابقة، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 ثوالث بمرحلة المجموعات دون أن يحقق أي فوز بمجموعته عقب تعادله في مبارياته الثلاث.

ورغم طرد أحد لاعبي المنتخب البنيني في اللقاء عجز المغاربة عن اجتياز عقبة منافسه، لتتسبب تلك الخسارة في رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن قيادة منتخب المغرب، ويخلفه المدرب الحالي البوسني وحيد خليلوديتش.

وتبدو الأمور مشابهة للمنتخبين المغربي والمالاوي، حيث صعد (أسود الأطلس) لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثالثة، في حين تأهل منتخب مالاوي بتواجده ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

بدأ المنتخب المغربي مشواره بالفوز على غانا 1/ 0، ثم 2 / 0 على جزر القمر، فيما حسم صعوده بالتعادل 2 / 2 مع الجابون.

وأثار لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وحارس مرمى أشبيلية الإسباني ياسين بونو، قلق الجماهير المغربية، بعدما غابا عن التدريبات في الفترة الأخيرة، غير أن مشاركتهما اليوم واردة.

من جانبه، دشن منتخب مالاوي مشوراه بالخسارة 0/ 1 أمام غينيا، ثم فاز 2 / 1 على زيمبابوي وتعادل 0/0 مع السنغال.

يذكر أن الفائز اليوم سيلتقي في دور الثمانية مع الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار.

السنغال والرأس الأخضر

يسعى منتخب السنغال لتخطي إحدى العقبات الهامة نحو تحقيق حلمه بالتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما يلاقي منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي).

ورغم تأهل السنغال بتصدره المجموعة الثانية، إلا أنه لم يقدم العروض المنتظرة منه، في ظل امتلاكه كوكبة من النجوم المحترفين بأوروبا على رأسهم مهاجم ليفربول ساديو ماني ومدافع نابولي خاليدو كوليبالي.

ويمتلك المنتخب الملقب بـ(أسود التيرانجا) أضعف رصيد تهديفي بين المنتخبات المتأهلة، بعدما أحرز هدفا وحيدا فقط، لكنه المنتخب الوحيد الذي مازال محتفظا بنظافة شباكه.

وبدأ منتخب السنغال النسخة الحالية، بالفوز 1/ 0 على زيمبابوي من ضربة جزاء سجلها ساديو ماني، قبل أن يتعادل 0/0 مع غينيا ومالاوي.

في المقابل، تأهل منتخب كاب فيردي بعدما تواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، حيث استهل مسيرته بالفوز 1 / 0 على إثيوبيا، ثم خسر 1/ 2 أمام بوركينا فاسو وتعادل 1 / 1 مع الكاميرون.

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