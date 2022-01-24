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برينتفورد يجدد عقد مدربه فرانك

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- بواسطة أيمن الوشواش - جدد برينتفورد الإنجليزي عقد مدربه الدنماركي توماس فرانك حتى عام 2025.

وتولى فرانك (48 عاما)، الذي كان مدربا مساعدا لدين سميث، منصب المدير الفني للفريق في أكتوبر 2018، وقاد الفريق في الموسم الماضي للصعود إلى الممتاز، ويحتل برينتفورد حاليا المركز الـ14.

وقال فرانك في مقطع فيديو نشره برينتفورد عبر تويتر»أشعر بالفخر للحصول على فرصة مواصلة هذه الرحلة الرائعة، أنا هنا منذ 5 أعوام وأشعر بالفخر والبهجة في كل يوم عمل مع هذه المجموعة من اللاعبين».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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