برينتفورد يجدد عقد مدربه فرانك

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وتولى فرانك (48 عاما)، الذي كان مدربا مساعدا لدين سميث، منصب المدير الفني للفريق في أكتوبر 2018، وقاد الفريق في الموسم الماضي للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل برينتفورد حاليا المركز الـ14.
وقال فرانك في مقطع فيديو نشره برينتفورد عبر تويتر»أشعر بالفخر للحصول على فرصة مواصلة هذه الرحلة الرائعة، أنا هنا منذ 5 أعوام وأشعر بالفخر والبهجة في كل يوم عمل مع هذه المجموعة من اللاعبين».
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