أفشة يوضح «سبب استبعاده وطارق حامد من المنتخب.. وخناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجم منتخب مصر، أنه لا يعرف السبب الخفي والرئيسي في استبعاده من قبل البرتغالي كيروش المدير الفني للفراعنة، من قائمة كأس أمم أفريقيا 2021.

أفشة: لا أعرف سبب استبعادي من المنتخب

وقال أفشة في تصريحات فضائية خلال برنامج «كلام الناس» عبر قناة «إم بي سي مصر»: «معرفش كيروش مستبعدني ليه، ولا أعرف أسباب استبعاد طارق حامد، لكن أكيد وجهة نظره».

وتابع: «معرفش الكلام إللي بيتردد يقول إن طارق حامد مبيرضاش يقعد دكة في المنتخب، معرفش الكلام ده منين بتواصل مع طارق حامد دايما».

إعلان يجمع طارق وأفشة

وواصل: «أول أمس آخر كلام بينا لأنه أخويا الكبير وممكن نكون في إعلان سوا مع بعض أنا وطارق حامد وعماد متعب قريب جدا، وطارق رجل جدا ولعيب جدا، لو فيه سبب أعرفه بشأن استبعادي هقول ولكن الكرة مش هتقف على حد بالنسبة لي».

وواصل أفشة: «بالنسبة لطارق حامد في المنتخب فيه ناس كتير مش بتروح، والمنتخب بيكسب والعكس عادي»

وتابع: «رونالدو كل العالم بيحبه وكل العالم بينتقده مش عارف ازاي الراجل جايب أكثر من 800 هدف لو لعبنا في مصر العمر كله مش هنسجلهم».

مشادة وليد سليمان وياسر إبراهيم

وعن سؤاله عن خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم ثنائي الأهلي أجاب: «مينفعش أصلح ولا اعدل لأن أنا الصغير الاتنين أكبر مني لو ينفع أعمل حاجه أعملها وأصلح وكده لكن الموضوع مفيهوش حاجه نرفزة ملعب واتصالحوا عادي، ونرفزة الملعب دي واردة جدا، احنا عايزين لاعب الكرة ساكت أنا مش بعترض دايما هل لو شوحت في ماتش او اعترضت على الحكم هل كده غلط ده ماتش عادي».

واختتم أفشة: «أنا بحب كابتن حسام حسن جدًا، وهو بيحبني أنا نفسي اتمرن معاه تاني خلال الفترة الجاية ولكن موضوع المنتخب معرفش بصراحة مينفعش أرد فيه».