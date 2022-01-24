منتخب مصر يخوض مرانًا مغلقًا.. ومحمود الونش يواصل التأهيل بالكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض المنتخب الوطني اليوم تدريبًا مغلقًا في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب چابوما انيكسي المخصص للتدريبات استعدادًا للقاء كوت ديفوار .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة حاسمة أمام نظيره كوت ديفوار ، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ( السادسة في القاهرة ) ضمن دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.

وواصل محمود حمدي "الونش" تدريباته التأهيلية بالكرة ، فيما أظهرت نتائج المسحات التي أجريت اليوم للبعثة عن سلبية جميع العينات.

وتم إرجاء الزيارة التفقدية للفريق إلى أرض ملعب المباراة إلى اليوم تنفيذًا للائحة المنظمة للبطولة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة كوت ديفوار ، غدًا الثلاثاء، في الموعد نفسه قبل لقاء الأربعاء.