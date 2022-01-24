اتحاد الكرة يعلن نتائج مسحة المنتخب قبل مواجهة كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - سلبية مسحة المنتخب قبل لقاء كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

أعلن اتحاد كرة القدم سلبية مسحة بعثة منتخب مصر الموجود في الكاميرون للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وأجرت بعثة منتخب مصر مسحة طبية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة منتخب "الفراعنة" اليوم الإثنين، في مدينة دوالا الكاميرونية، سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار، الأربعاء المقبل، على ملعب "جابوما" بمدينة دوالا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.