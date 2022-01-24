مران الزمالك.. كارتيرون يُصحح الأخطاء.. تأهيل لطارق حامد.. وراحة لعواد وإمام وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استأنف فريق الزمالك، مساء اليوم الإثنين، تدريباته، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حيث حرص على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الماضية أمام غزل المحلة في كأس الرابطة، لتلافي تكرارها.

وطالب كارتيرون اللاعبين بالقتال في الملعب وبذل أقصى جهد في المباريات المقبلة، وشرح كارتيرون برنامج تدريب اليوم الذي سيتم تطبيقه في المران.

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية المران، كما أدى طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران.

وأدى عمر السعيد مهاجم الزمالك تدريبات بدنية إضافية خلال تدريب اليوم، وفضل باتريس كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة التي أقيمت خلال التدريب على أن يخوض تدريبات بدنية إضافية.

وحصل الثلاثثي محمد عواد وحازم إمام ومحمد أوناجم على راحة من تدريب اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويعاني الثلاثي من حالة إجهاد مما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمنحهم راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

وكان الزمالك فاز بالأمس على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.