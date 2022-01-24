شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى منتخب مصر والجهاز الفنى قبل مباراة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم، في مدينة دوالا الكاميرونية، استعدادًا للقاء كوت ديفوار بعد غد الأربعاء، عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء المقبل فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.