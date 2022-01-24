شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحسم صفقة الفلسطيني خالد النبريصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، صفقة الفلسطيني خالد النبريصي ليكون الصفقة الخامسة للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجحت لجنة التعاقدات بالإسماعيلي في إبرام 4 صفقات حتى الآن جميعها فى خط الهجوم، وهم "البوليفي كاراميلو ألجازنزا، الجامبي سايكو كونتيه، الإيفواري جان موريل بوي، والأرجنتينى دييجو فيرناندو".

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي عن كواليس الصفقة خلال ساعات قليلة لاسيما أن اللاعب سيتم قيده كلاعب مصري وفقا للوائح اتحاد الكرة التي تعامل اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري.