تقارير غانية تكشف دخول حسام البدرى ضمن المرشحين لتدريب النجوم السوداء

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما ذكره الخليج 365 حول دخول حسام البدرى دائرة المرشحين لتدريب منتخب غانا، ذكر موقع 442 الغاني أن المدير الفني السابق للأهلي دخل بقوة اهتمامات الاتحاد الغاني لتدريب النجوم السوداء فى المرحلة المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية دخول حسام البدرى، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، دائرة المرشحين لتدريب منتخب غانا فى المرحلة المقبلة عقب خروج النجوم السوداء من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا.

وتواصل بعض الوكلاء فى غانا مع البدرى لجس نبضه، قبل عرض الأمر على مسؤولى الاتحاد الغانى لكرة القدم.