شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف حقيقة الصفقات التبادلية مع المقاولون وشرط رحيل براون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي فى مداخلة مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج "هاف تايم" على إذاعة أون سبورت إف، حقيقة الصفقات التبادلية مع نادى المقاولون العرب خلال الساعات المقبلة، وقالت نانسي القاضي، لا تفكير فى إقالة براون والمدرب مستمر مع الفريق واختار الصفقات الجديدة بنفسه، وهناك اجتماع مجلس إدارة اليوم وسنناقش خلاله حسم صفقة تبادلية مع المقاولون العرب لـ 7 لاعبين وحتى الآن لم نحسم موقف أحمد عادل عبد المنعم.

وأضافت نانسى القاضي، هناك شرط فى عقد براون أنه إذا لم يفز فى 3 مباريات متتالية سيرحل عن الفريق، وبعد إتمام الصفقات التى طلبها براون الفريق سيكون مفاجأة للدورى المصرى.

واختتمت عضو مجلس الإسماعيلى، سنضم لاعبا مزدوج الجنسية قبل نهاية موسم الانتقالات وسنعلن عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يوافق الإسماعيلي على انتقال الثلاثي، أحمد مصطفى، أحمد عادل عبدالمنعم، ومحمد دسوقي إلى المقاولون العرب، فى مقابل الحصول على خدمات رباعي المقاولون، أحمد عبدالعزيز، حسن شاهين، أحمد مجدي، ويوسف الجوهرى.