شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يبدأ التأهيل من تمزق العضلة الخلفية فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد الشامى مهاجم النادى الإسماعيلى، اليوم الاثنين، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، بعدما شعر بآلام عضلية خلال مشاركته فى مباراة فريقه الأخيرة أمام البنك الأهلي والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلي، إن الأشعة التي أجراها محمد الشامي صانع ألعاب الفريق أثبتت إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، وأن اللاعب سيغيب عن صفوف الدراويش لمدة 3 أسابيع وسيخضع لبرنامج علاجى مكثف قبل العودة إلى الملاعب.

ومن المنتظر أن يفقد الإسماعيلي لاعبه الشاب خلال مباراتي المقاولون العرب والجونة في كأس الرابطة، بالإضافة إلي مواجهتي فيوتشر وبيراميدز فور استئناف مسابقة الدوري العام عقب مشاركة مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الحالية.