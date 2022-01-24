شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المغرب يتوج ببطولة أفريقيا مرة واحدة من 17 مشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغرب أحد المنتخبات الأفريقية ذات الباع الطويل من حيث المشاركات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكان أول ظهور لأسود الأطلسى فى البطولات الأفريقية عام 1972 .

وبعد الفوز فى مباراتين والخسارة فى مثلها، لم تصعد للدور التالى لفارق الأهداف بينها وبين الكونغو.

ورغم مشاركاته التى وصلت إلى 17 مرة فى البطولة، إلا أنه لم يتوج باللقب سوى مرة وحيدة عام 1976، وأقيمت البطولة فى إثيوبيا، وفاز المنتخب باللقب لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على مصر بهدفين مقابل هدف، والفوز على نيجيريا أيضا بنفس النتيجة، بالإضافة إلى التعادل مع غينيا إيجابيا بهدف لكل منهما.

وتقام النسخة الحالية فى الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا ، ووصل المغرب إلى دور الـ 16 ، ويلتقى مع مالاوى غدا، ليواجه الفائز من مواجهة المغرب ومالاوي الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائي أمم أفريقيا.