شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من براون لـ دييجو فيرناندو على هامش مران الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، تعليمات خاصة لمواطنه دييجو فيرناندو الوافد الجديد، وذلك على هامش مران اليوم.

وشهدت مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي الأخيرة، التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة، الظهور الأول للمهاجم الأرجنتيني، الذى انضم للدراويش قادمًا من فريق ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية في سبيل تعزيز الجانب الهجومي للفريق.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقاة المقاولون العرب الخميس المقبل في إطار رابع جولات كأس الرابطة، وذلك على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.