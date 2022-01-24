شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر 48 ساعة قبل مواجهة المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق فيوتشر إلى مدينة الإسكندرية عصر اليوم، الاثنين، استعداداً للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة النادي المصرى الأربعاء المقبل ضمن مافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.



أحمد رفعت



أحمد عاطف



الجهاز الفني



علي ماهر



ناصر ماهر

ويستعد فيوتشر لمواجهة النادي المصري في اللقاء المقرر إقامته يوم 26 يناير الجاري، حيث يتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

من جانبه، رد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، على الأنباء التي تتردد باستمرار حول إمكانية قطع الأهلي لإعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، والذى انتقل لفيوتشر في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، وقال السقا فى تصريحات تليفزيونية، "لا يوجد لاعب فى فيوتشر بعقده بند يُتيح قطع إعارته، فريقنا تكوّن منذ 4 أشهر ومازال فى طور تكوين شخصيته، لذا لن يكون من العقلانية أو يرحل اللاعبين".

وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر متحدثاً عن هدف الفريق فى الموسم الجارى، "الفريق مازال فى إطار تكوين الشخصية ونطمح للتواجد فى المربع الذهبي هذا الموسم فلن ننافس منذ البداية أندية موجودة منذ أكثر من 100 عام ولو تواجد الفريق في المربع الذهبي سيكون شيئًا عظيمًا".