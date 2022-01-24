شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات بدنية فى الجيم لمدة 40 دقيقة وفقرة لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًّا مطولًا فى «الجيم» تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق لمدة40 دقيقة قبل انطلاق المران.

وأدى ثلاثى حراسة المرمى بالفريق "على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء" تدريبات بدنية وفنية مكثفة بالكرة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

وقبل انطلاق المران، خضع لاعبو الفريق والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية جديدة، ضمن الإجراءات الاحترازية الدورية التى يتبعها الجهاز الطبى للاطمئنان على حالة الفريق فى ظل انتشار فيروس كورونا.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سموحة فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخميس المقبل.

وخلال الجولة الثالثة من منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة، تعادل الأهلى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكون فى معظمه من شباب الأهلى الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قال إن جميع لاعبى الفريق الأول الذين غابوا عن المباريات الثلاث الأولى فى كأس ‏الرابطة سيوجدون فى المباراة المقبلة أمام سموحة، وذلك ‏لتجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.‏